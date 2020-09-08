«قنونو»: أعلنا «الاستنفار التام» للرد على «صواريخ حفتر» في المكان والزمان المناسبين

زعم الناطق باسم مليشيات فائز السراج محمد قنونو، أنهم رصدوا ما أسماه “خرقاً متوقعاً و متكرراً لاعلان وقف إطلاق النار هو الرابع منذ إعلان وقف إطلاق النار الذي التزمت به قواتنا البطلة”.

وواصل «قنونو» مزاعمه في سلسلة تغريدات على حسابه بموقع “تويتر”، قائلًا: إن “ميليشيات حفتر الإرهابية في محور سرت اطلقت وابلاً من صواريخ غراد تجاه مواقع تمركزات قواتنا غرب سرت”، بحسب ادعائه.

وختم تغريداته موضحًا أن قواتهم أعلنت حالة “الاستنفار التام وعلى أهبة الاستعداد وفي انتظار تعليمات القائد الاعلى – السراج- للتعامل و الرد على مصادر النيران في المكان و الزمان المناسبين “. على حد زعمه.

جدير بالذكر أن “السراج” رفع سقف المطالب في بيان وقف إطلاق النار ليشمل الهلال النفطي علاوة على سرت والجفرة، وكان “السراج ” قد عقد لقاء الأحد الماضي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في زيارة خاطفة إلى إسطنبول، وأكد مراقبون للمشهد أن ما يحدث يؤكد أن هناك تعليمات تركية بإشعال الحرب في المنطقة الوسطى.