النائب المنشق «الفطيسي»: لقاء المغرب قفزة في الهواء ويبعث الروح في «عقيلة ومجموعته»

زعم عبد الغني الفطيسي، عضو مجلس النواب المنشق، أن لقاء المغرب بين وفد مجلسي النواب والاستشاري، يصب في صالح المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب.

وقال الفطيسي، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “لقاء المغرب قفزة في الهواء لن يستفيد منها «مجلس الدولة» وتضعف «مجلس النواب طرابلس» وتبعث الروح في عقيلة ومجموعته”، على حد ادعائه.

وانطلقت الأحد الماضي في مدينة بوزنيقة جنوبي العاصمة المغربية الرباط، بدعوة من المملكة المغربية وتحت إشراف بعثة الدعم الأممية في ليبيا، والذي جمع بين وفدي مجلس النواب الليبي والمجلس الاستشاري، بهدف دفع مسار الحل السياسي وفق مرجعية اتفاق الصخيرات ومتابعةً لمختلف المبادرات المطروحة للوصول إلى التسوية السلمية المنشودة للوضع في البلاد.

وانتهت الجلسة الأولى، من مشاورات وفدي ليبيا دون أي تصريح من الطرفين، وكان من المتوقع استئنافها مساء الاثنين في جلسة ثانية وأخيرة بهدف التوصل إلى اتفاق بخصوص المناصب السيادية وهيكلة مؤسسات الدولة وتثبيت وقف إطلاق النار.

وكان مصدر مطلع قد أكد لـ«الساعة 24» أن الحوار بين وفدي مجلس النواب والدولة الاستشاري تم تمديده إلى صباح اليوم الثلاثاء في مدينة بوزنيقة المغربية؛ لأسباب تتعلق بفشل جلسات الحوار حول توزيع المناصب السيادية.