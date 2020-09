بعد ازدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا.. المركز الوطني يخصص عيادات متنقلة لسحب العينات بسوق الجمعة

أعلن المركز

الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الثلاثاء، تخصيص عيادات متنقلة لسحب عينات الكشف عن

فيروس كورونا، موضحا أن ذلك بالتنسيق مع بلدية سوق الجمعة وضمن الحملة الوطنية

للتوعية المجتمعية داخل نطاق البلدية.

وأوضح المركز في بيان عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن

تخصيص العيادات المتنقلة سيكون خلال الفترتين الصباحية من الساعة 10 صباحا وحتى 12

ظهرا، والمسائية من الساعة 5 حتى 7 مساءًا.

وأفاد المركز أن عمل العيادات سيكون في الأماكن التالية:

1– المركز

الوطني لمكافحة الأمراض فرع سوق الجمعة – طريق الشط.

2 – أمام

بلدية سوق الجمعة.

3 – جوار مسجد عرعارة.

