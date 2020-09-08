الثني يطلّع على سير عمل وزارة الخارجية والمستجدّات على الساحتين المحلية والدولية

ليبيا – اطّلع رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني أمس الإثنين في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي على سير عمل وزارة الخارجية والتعاون الدولي، والمستجدات على الساحتين المحلية والدولية، وذلك خلال اجتماع عقده مع الوزير المختصّ الدكتور عبدالهادي الحويج.

وزير الخارجية والتعاون الدولي -أوضح بحسب المكتب الإعلامي التابع له- سبل التعاون مع اللجنة المستقلّة المعنية بمتابعة ملف حقوق الإنسان.

وبحث الاجتماع آلية إعادة تفعيل مؤتمر أصدقاء ليبيا الذي لم يقدّم شيئًا للدولة الليبية والشعب الليبي منذ انعقاده في العام 2011 ميلادي.

وتطرّق الاجتماع إلى اهتمام وزارة الخارجية و التعاون الدولي بملف التدريب والتطوير لكافّة كوادر الوازرة، فيما أكّد الوزير أن 207 موظفًا وموظفة من الكادر الوظيفي للوزارة تلقّوا تدريبًا بإجمالي عدد 318 ساعة تدريبية، شملت خلالها الدورات 24 مجالًا مختلفًا بواقع 158 محاضرة.

وأشار الوزير إلى تجهيزه قاعةً مخصّصة للتدريب والتطوير ومعملَ حاسوب متكامل.

من جهة أخرى، ناقش الثني مع الوزير الردّ القانوني محليًا ودوليًا على عملية القرصنة التي تمّت للمساعدات الطبّية المخصّصة من قبل منظّمة الصحّة العالمية لمدينتي بنغازي وطبرق، مشيرًا إلى عدم وصولها للمدينتين جرّاء قرصنتها من قبل الميليشيات المسلّحة التابعة لرئيس حكومة الوفاق غير الدستورية فائز السراج .

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