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عقب تنصيب الحداد رئيسًا لأركان الرئاسي.. السراج: قواتنا والقوة المساندة قدّموا الكثير من التضحيات من أجل الدولة المدنية

تم النشر منذُ 12 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قام رئيس ما تبقى من المجلس الرئاسي فائز السراج أمس الإثنين، بتنصيب محمد الحداد رئيسًا لأركان الوفاق، وذلك وفق مراسم عسكرية أقيمت في مقر المجلس الرئاسي.

السراج هنّأ خلال الاحتفالية بحسب المكتب الإعلامي التابع للمجلس الحداد متمنّيًا له التوفيق في مهامّه، ووجّه تحية لمنتسبي مسلحي الوفاق ومن وصفهم بـ”القوّات المساندة”، الذين قدّموا التضحيات من أجل بناء الدولة المدنية، بحسب قوله.

وأكّد على أهمية تضافر الجهود من أجل أن تجتاز البلاد الأزمة الراهنة، ويتحقّق الأمن والاستقرار والازدهار في كامل ربوع ليبيا.

من جهته عبّر الحداد عن شكره وتقديره لثقة السراج بشخصه، مؤكّدًا حرصه على العمل مع قيادات القوات المختلفة لتطوير القدرات، وبناء جيش ليبيٍّ نظامي موحّد قادر على حماية الوطن والمحافظة على استقلاله وتأمين حدوده.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • تضحيات كلاب النار من اجل ان يبقى الفاسدون امثالكم عبيدا للسلطان العثمانى الذى نقل لكم نفايات ارهابية ونهب اموال المصرف المركزى فعن اى دولة تتحدثون ايها الخونة ولا يوجد اى مظاهر للدولة والمليشيات خارج السيطرة وقادتها الحصان والبقرة والفار دولة داخل الدولة اتفووووه عليكم

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  • هالدولة المدنية اوزن لكل واحد فينا منها 100 جرام منها فكرتني بشحن غوار في مسلسل وادي المسك

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