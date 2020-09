سرت لإنتاج وتصنيع الغاز: السيطرة على تسرب نفطي في حقل زلطن

أعلنت شركة سرت

لإنتاج وتصنيع النفط والغاز السيطرة على التسرب في حقل زلطن النفطي.

وأوضحت الشركة،

في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك” أن

العاملين في الحقل تمكنوا من السيطرة على فوران البئر «C166-.

ولفتت الشركة،

إلى أن تنفيذ الأعمال تم في وقت قياسي، دون تسجيل أي أضرار أو وقوع إصابات بين

العاملين.

وكانت الشركة قد

كشفت يوم الخميس الماضي، عن حدوث تسرب بالخط الرئيسي لضخ النفط الخام في حقل زلطن

النفطي، بعدما حدث فوران للبئر «C166-6»

