السراج لـ السفير الأمريكي لدى تركيا: يجب الإسراع بإعادة استئناف إنتاج وتصدير النفط تحت إشراف حكومة الوفاق

ليبيا – اجتمع رئيس ما تبقى من المجلس الرئاسي فائز السراج في إسطنبول مع سفير الولايات المتّحدة الأمريكية لدى تركيا ديفيد ساترفيلد.

الاجتماع تناول -وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للمجلس- مستجدّات الوضع في ليبيا والعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، كما بحث سبل المُضيّ قدمًا في مسارات حلِّ الازمة الليبية وفقًا للبيان الذي أصدره السراج في 21 أغسطس الماضي، في إطار قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2510) لسنة 2020 ومخرجات مؤتمر برلين.

وأكّد الاجتماع على ضرورة الإسراع بإعادة استئناف إنتاج وتصدير النفط، تحت إدارة المؤسسة الوطنية للنفط وإشراف حكومة الوفاق.

من ناحية أخرى تطرّق الاجتماع لسبل توسيع الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتّحدة وحكومة الوفاق في محاربة الإرهاب لتشمل مجالات أخرى بحسب المصدر.

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