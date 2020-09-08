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السراج لـ السفير الأمريكي لدى تركيا: يجب الإسراع بإعادة استئناف إنتاج وتصدير النفط تحت إشراف حكومة الوفاق

تم النشر منذُ 30 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – اجتمع رئيس ما تبقى من المجلس الرئاسي فائز السراج في إسطنبول مع سفير الولايات المتّحدة الأمريكية لدى تركيا ديفيد ساترفيلد.

الاجتماع تناول -وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للمجلس- مستجدّات الوضع في ليبيا والعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، كما بحث سبل المُضيّ قدمًا في مسارات حلِّ الازمة الليبية وفقًا للبيان الذي أصدره السراج في 21 أغسطس الماضي، في إطار قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2510) لسنة 2020 ومخرجات مؤتمر برلين.

وأكّد الاجتماع على ضرورة الإسراع بإعادة استئناف إنتاج وتصدير النفط، تحت إدارة المؤسسة الوطنية للنفط وإشراف حكومة الوفاق.

من ناحية أخرى تطرّق الاجتماع لسبل توسيع الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتّحدة وحكومة الوفاق في محاربة الإرهاب لتشمل مجالات أخرى بحسب المصدر.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • كلب اردوغان فاسد السراق يريد ان تذهب عائدات النفط الى اردوغان بعد ان نهب اموال المصرف المركزى والذهب الليبى لدعم الليرة الحقيرة ومع ذلك تنهار ولم يعد لديه سوى الطمع فى اموال النفط بينما الشعب الليبى يعيش فى ظلام واردوغان يهدد بطرد الجرحى فى الشارع مالم يدفعوا المزيد من المال صحيح اللى اختشوا ماتوا !!

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