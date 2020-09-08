شكري يؤكّد لنظيره المغربي ضرورة مواجهة التدخّلات الخارجية الهدّامة في ليبيا

ليبيا – أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري أمس الإثنين اتصالًا هاتفيًا مع نظيره المغربي ناصر بوريطة.

الاتصال تضمن -وفقًا للمكتب الإعلامي التابع لوازرة الخارجية المصرية- بحث آخر التطوّرات ذات الصلة بالملف الليبي، وذلك اتصالًا بالحرص المتبادل على التنسيق وبذل الجهود المشتركة؛ من أجل دفع جهود التسوية السياسية في ليبيا.

وأعرب شكري لنظيره المغربي عن التقدير لحرصه على مواصلة وتكثيف هذا التنسيق، والإحاطة بآخر المُستجدّات المُتّصلة بالجهود التي بذلها المغرب في هذا الصدد.

وصرَّح أحمد حافظ المتحدّث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أنّ شكري أكّد خلال الاتصال على موقف مصر الثابت من دعم الجهود الرامية إلى التوصل إلى حلٍّ سياسي توافقي يُحافظ على سيادة ليبيا ووحدتها، ويحقّق تطلّعات الشعب الليبي نحو الأمن والاستقرار وصون مُقدّرات الشعب الليبي الشقيق وموارده، ويُسهم في مواجهة كافّة مظاهر الإرهاب والتطرّف والتدخّلات الخارجية الهدّامة، وهو ما عكسه بوضوح إعلان القاهرة وترحيب مصر بمبادرات التهدئة.

كما بحث الوزيران المساعي الحالية لتثبيت وقف إطلاق النار والتحرّك قدمًا نحو التوصّل لتسوية سياسية شاملة للأزمة في البلاد.

واتفق الوزيران على مواصلة التشاور والتنسيق فيما بينهما وتكثيف اتصالاتهما بالدوائر السياسية الفاعلة على الساحة الليبية، وكذلك الشركاء الدوليين ومبعوثة الأمم المتحدة واللجنة الأفريقية رفيعة المستوى المعنية بليبيا في الاتحاد الأفريقي، وكذلك في إطار الجامعة العربية اتصالًا بقرب انعقاد مجلس الجامعة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية