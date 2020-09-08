السراج ينصب الحداد رئيسا لأركان قوات الوفاق

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

08 September, 2020

قام رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج اليوم الاثنين، بتنصيب فريق أول ركن محمد الحداد رئيسا للأركان العامة لقوات الوفاق، وذلك وفق مراسم عسكرية أقيمت بمقر المجلس الرئاسي.

وكان السراج أصدر في وقت سابق قرارا بترقية اللواء الحداد إلى رتبة فريق أول ركن.

وأكد السراج على أهمية تكاتف الجهود من أجل أن تجتاز ليبيا الأزمة الراهنة ويتحقق الأمن والاستقرار والازدهار في كامل ربوع ليبيا.

من جهته أكد الحداد حرصه على العمل مع قيادات قوات الوفاق لتطوير القدرات، وتأمين الحدود.