مؤسسة النفط: ارتفاع خسائر وقف التصدير إلى 9.5 مليار دولار

قالت المؤسسة الوطنية للنفط عبر بيان الاثنين إن خسائر وقف الإنتاج والتصدير ارتفعت إلى 9 مليارات و500 مليون مع حلول السادس من سبتمبر الجاري.

وأوضحت المؤسسة في بيانها أن عملية الإغلاق التي نفذها محتجون في منطقة الهلال النفطي منذ يناير من العام الجاري قد بلغت 234‪يوما .

وكان رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله طالب المحتجين طيلة الفترة الماضية بضرورة إعادة عمليات الإنتاج لتتمكن المؤسسة من الإيفاء بالتزاماتها.

ويُشار إلى أن عائدات القطاع النفطي تُشكل أكثر من 95٪ من حجم تمويل الخزانة العامة في ليبيا، وهو ما يُنذر بتبعات اقتصادية كبيرة لعملية الإغلاق.

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