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مؤسسة النفط: ارتفاع خسائر وقف التصدير إلى 9.5 مليار دولار

تم النشر منذُ 4 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قالت المؤسسة الوطنية للنفط عبر بيان الاثنين إن خسائر وقف الإنتاج والتصدير ارتفعت إلى 9 مليارات و500 مليون مع حلول السادس من سبتمبر الجاري.

وأوضحت المؤسسة في بيانها أن عملية الإغلاق التي نفذها محتجون في منطقة الهلال النفطي منذ يناير من العام الجاري قد بلغت 234‪يوما .

وكان رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله طالب المحتجين طيلة الفترة الماضية بضرورة إعادة عمليات الإنتاج لتتمكن المؤسسة من الإيفاء بالتزاماتها.

ويُشار إلى أن عائدات القطاع النفطي تُشكل أكثر من 95٪ من حجم تمويل الخزانة العامة في ليبيا، وهو ما يُنذر بتبعات اقتصادية كبيرة لعملية الإغلاق.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليق

  • ياصنع الشيطان انها مكسب لا خسائر حيث تم انقاذ هذه الثروة من نهب اردوغان لها بعد ان نهب اموال المصرف المركزى والذهب الليبى ويطمع فى المزيد من ثروة الشعب بدعم من الخوان اتفوووووه عليك ياحقير

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