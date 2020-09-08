مواعيد الرحلات من وإلى مطار معيتيقة الدولي اليوم الثلاثاء

أعلنت إدارة مطار معيتيقة الدولي، جدول مواعيد إقــــــــلاع ووصـــــول الرحلات الدولية مـــن وإلــى المطار.

ونشرت إدارة المطار جدول الرحلات اليوم الثلاثاء 8 سبتمبر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وجاءت الرحلات كالآتي:

الخطوط الأفريقية

معيتيقة : اسطنبول 8U970 الإقلاع 10:00 الوصول 13:30

اسطنبول : معيتيقة 8U975 الإقلاع 14:30 الوصول 18:00

الأجنحة الليبية

معيتيقة : إسطنبول YL100 الإقلاع 16:00 الوصول 19:30

إسطنبول : معيتيقة YL101 الإقلاع 21:00 الوصول 00:30 بعد منتصف الليل.

ونوهت إدارة المطار لضرورة حضور المسافرين للمطار قبل موعد الاقلاع بخمس ساعات، وإرفاق تحليل (PCR) لمسافري “الترانزيت” وأن لا يتجاوز 72 ساعة من الوصول .