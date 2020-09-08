وزير خارجية أسبانيا تؤكد ضرورة تشكيل سلطة سياسية جديدة في ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

08 September, 2020

التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وزيرة خارجية إسبانيا “أرانتشا غونزاليس لايا” عقب وصولها إلى مطار الأبرق الدولي.

وبين المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بحث أن الوزير الإسبانية أكدت خلال اللقاء الذي عقد بمدينة القبة ضرورة تشكيل سلطة سياسية جديدة في ليبيا كما تم طرحه في مبادرة ة رئيس مجلس النواب وبأنها ستحث بعثة الأمم المتحدة في ليبيا للإسراع في ذلك كما وأكدت على دعمها لضرورة وضع آلية توزيع عادل لعائدات النفط بما يُحقق العدالة بين الليبيين وبما يخدم مصلحة الشعب الليبي .

وجرى خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع في ليبيا وسُبل إنهاء الأزمة ودعم وقف إطلاق النار والوصول إلى حل سياسي.