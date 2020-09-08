ليبيا الان

هل أصدر «أردوغان» أوامره لـ «السراج» بإشعال الحرب والهجوم على سرت والهلال النفطي؟

تم النشر منذُ 19 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

عقب عودة فائز السراج من إسطنبول بعد زيارة خاطفة للقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أكد مراقبون للمشهد الليبي أن ما يحدث الآن يشير بوضوح إلى أن هناك حربًا على الأبواب، وما يؤكد ذلك أن هناك تعليمات تركية بإشعال الحرب في المنطقة الوسطى، وخصوصًا أن زيارة السراج  لأردوغان تزامنت مع رفعه لسقف المطالب في بيان وقف إطلاق النار ليشمل الهلال النفطي علاوة على سرت والجفرة.

مطامع تركيا في النفط الليبي

وعلى الجانب الأخر تحدث صحفيون مقربون من نظام أردوغان عن اقتراب تصدير النفط الليبي إلى تركيا، وذلك من خلال نشر تغريدات مرفقه بصور للتجهيزات العسكرية، فعلى سبيل المثال قام الصحفي التركي Eren Berke المقرب من حزب العدالة والبناء التركي بنشر صورة لعربات مسلحة في ليبيا، وعلق عليها قائلًا: “قريبا سيعود تصدير النفط الليبي” في إشارة ضمنية واضحة لعملية عسكرية وشيكة باتجاه الموانئ والحقول النفطية

«قنونو» و«الاستنفار التام» 

أما الناطق باسم مليشيات فائز السراج محمد قنونو، فزعم  في سلسلة تغريدات على حسابه بموقع “تويتر”، أنهم رصدوا ما أسماه “خرقاً متوقعاً و متكرراً لاعلان وقف إطلاق النار هو الرابع منذ إعلان وقف إطلاق النار الذي التزمت به قواتنا البطلة”.

وواصل «قنونو» مزاعمه  قائلًا: إن “ميليشيات حفتر الإرهابية في محور سرت اطلقت وابلاً من صواريخ غراد تجاه مواقع تمركزات قواتنا غرب سرت”، بحسب ادعائه.

وختم تغريداته موضحًا أن قواتهم أعلنت حالة “الاستنفار التام وعلى أهبة الاستعداد وفي انتظار تعليمات القائد الاعلى – السراج- للتعامل و الرد على مصادر النيران في المكان و الزمان المناسبين “. على حد زعمه.

تأتي مزاعم قنونو حول تلك الاختراقات المزعومة غير مشفوعة بأي دليل، أو توثيق لإصابة أي فرد منهم ولو حتى بخدش بسيط، أو على الأقل تدمير أي آلية تابعة لهم، مع الوضع في الإعتبار أن المزاعم هنا أنه يتم إطلاق النيران من قبل «الجيش الوطني الليبي» بصواريخ غراد، وهو ما يخالف المنطق ويوضح مدى كذب تلك الإدعاءات.

«صنع الله» يعظ

وعلى الجانب الآخر جدد رئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله ادعاءاته حول أعمال اقتتال بأحد الموانئ النفطية التي تسيطر عليها القوات المسلحة العربية الليبية، ما اعتبره مراقبون استمرارا لحملات الدعاية السوداء التي يمارسها تجاه أجهزة الجيش الوطني الليبي خدمة للأطماع التركية.

وأصدر صنع الله بيانا الجمعة الماضية، بشأن ما وصفه بـ “النشاط العسكري غير المسؤول والخطير في ميناء راس لانوف”، وزعم في ثناياه مجددا وجود مرتزقة أجانب بالميناء.

في المقابل نفى آمر حرس المنشآت النفطية بالقوات المسلحة العربية الليبية اللواء ناجي المغربي، ما تردد من أنباء حول وجود اشتباكات أو إطلاق نار، في أي من المنشآت النفطية.

وقال المغربي إن ما يتردد حول ذلك الأمر عار عن الصحة، معتبرا أن هذا يأتي في سياق محاولات “المؤسسة الوطنية للنفط” خلق أكاذيب عن وجود قوى أجنبية أو قلاقل.

اقتصاد تركيا يختنق

من ناحية أخرى أشار مراقبون إلى أن أزمة تركيا الاقتصادية الخانقة، وافتعال  الحرب في ليبيا من شأنه نقل اهتمام الشعب التركي إلى الخارج، وهو ما ظهر جليا في تصريح أردوغان أمس الإثنين  خلال مؤتمر بمدينة بش تبة التركية، حيث اعتبر أن «القوى العظمى» هي السبب فيما وصل إليه الاقتصاد التركي، قائلًا: إن “الذين لم يتمكنوا عبر التاريخ من لي ذراع تركيا بالدبلوماسية والقوة العسكرية، يلجأون دائمًا إلى اقتصاد الدولة”.

وأضاف «أردوغان» أن “كل من لم يستطع لي ذراع تركيا، سواء بالطرق الدبلوماسية أو القوة العسكرية، يلجأ إلى دفة الاقتصاد للإيقاع بها”، لافتا ” لن أسمح لمن يتغذى على الفوضى والأزمات بنهب رزق الأمة وموارد البلاد”. 

وتتزامن تصريحات الرئيس التركي مع تحقيق سعر صرف الدولار الأمريكي قفزة جديدة أمام العملة الوطنية التركية مع بداية تعاملات أمس الاثنين، إذ سجل الدولار سعر 7.46 ليرة تركية لأول مرة في تاريخ تركيا الحديث، ويرجع تقلب أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الليرة التركية إلى الانهيار الاقتصادي الذي تشهده تركيا تأثرًا بتفشي وباء «كورونا» في البلاد، وتصاعد منحنى الموجة الثانية من الإصابات خلال الأيام الأخيرة.

تواصل نقل المرتزقة وتجهيز الوطية

وكانت تركيا قد فتحت جسرا جويا مباشرا لنقل الأسلحة والمرتزقة السوريين إلى قاعدة الوطية في غرب البلاد، التي اتخذتها القوات التركية المتواجدة في ليبيا مقرا لها، وتم تمديد المدرج الجنوبي بالقاعدة الجوية، بمقدار 300 متر على كلا الطرفين، حتى يكون قادرا على استقبال طائرات الشحن التركية العملاقة.

ففي الوقت الذي كان يطبع فيه “فائز السراج” بيانه لوقف إطلاق النار، كانت طائرات الشحن العسكري التركية العملاقة ايرباص A300 ولوكهيد C130 تفرغ حمولتهما من الأسلحة والمعدات العسكرية والمرتزقة في مصراتة والوطية.

وبذلك تستمر أنقرة في انتهاكاتها للقرارات الدولية بحظر توريد السلاح إلى ليبيا وتجاوزها لإرادة المجتمع الدولي التي تبلورت في مخرجات مؤتمر برلين، وهي: تعزيز مراقبة حظر تصدير السلاح، وتسريح ونزع سلاح المليشيات وفرض عقوبات على الجهة التي تخرق الهدنة، يأتي ذلك في ظل سعي تم تكثيفه مؤخرا للوصول إلى حل سلمي في ليبيا.

ورغم إعلان رئيس حكومة الوفاق غير الشرعية فايز السراج وقف إطلاق النار من جانبهم ومطالبة المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي بوقف إطلاق النار الشامل لإيجاد حل سياسي إلا أن تركيا لم تلتزم بذلك واستمرت في الدفع بالمرتزقة وشحنات السلاح والذخيرة.

الوسوم

أردوغان السراج الهلال النفطي سرت

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • لا يستطيع اردوغان الجبان ان يدخل فى معركة خاسرة وهو يعرف ان الجيش المصرى جاهز ونال موافقة البرلمان وللجيش المصرى تاريخ حافل فى ابادة الجيش التركى فى معركتين من يقرأ نتائجها يعرف ان الجيش التركى جرذ تافه امام الجيش المصرى وسانقل جزء من نتائج احد المعارك لنعرف ان اى معركة مع الجيش المصرى تعنى هلاك جيش الدعارة التركى
    في يوم : 11 ربيع الآخر 1255هـ (الموافق 24 حُزيران (يونيو) 1839)، وقعت معركة نصيبين بين جيش مُحمَّد علي باشا والي مصر، والجيش العُثماني، والتي أفضت إلى انتصار إبراهيم باشا بن مُحمَّد علي انتصارًا حاسمًا على القُوَّات العُثمانيَّة.

    تُعرف هذه المعركة أيضًا بمعركة نسيب أو نزيب، وكانت الغاية منها مُحاولة السُلطان محمود الثاني تحجيم نُفُوذ واليه على مصر وإرغامه أن يتنازل عن الشام والعودة إلى مصر، ثُم ملاحقته والقضاء عليه لعصيانه الباب العالي ومُحاربته إياه وكسر صورته أمام العالم. وفي تلك الفترة كانت قد مضت على ولاية مُحمَّد علي باشا للشَّام 8 سنوات (1831 – 1839م)، بعد أن أرغم السُلطان على الاعتراف به واليًا على القطر الشامي كما المصري والسوداني والحجازي، بِقُوَّة السلاح، على اعتبار أنَّ تلك البلاد من حقه وهي بدل أتعابه وخدماته الجليلة التي قدمها للدولة العُثمانيَّة في حرب اليونانيين والوهَّابيين خصوصًا، لا سيَّما وأنَّ السُلطان كان قد وعد بتولية مُحمَّد علي على الشام، لكنه تراجع عن وعده لما يُمثله ذلك من خطورة على قلب السلطنة من رجلٍ بطموح والي مصر، واكتفى بإقطاعه جزيرة إقريطش (كريت) إلى جانب مصر، فكان ذلك من الأسباب التي دفعت مُحمَّد علي إلى اجتياح الشَّام بِالقُوَّة وقهره الجيوش العُثمانيَّة بجيشٍ جمعه في مصر وكوَّنه من العرب المصريين والسودانيين، بالإضافة إلى الشركس والأرناؤوطيين (الألبان) والروم (اليونانيين) من أبناء إيالة مصر، ودرَّبه على أحدث أساليب وتكتيكات الحرب الأوروبية بواسطة ضبَّاطٍ فرنسيين ممن تخلَّفوا عن أخوانهم بُعيد الحملة الفرنسية على مصر، وفي مقدمتهم العقيد سيڤ الذي اعتنق الإسلام وتسمَّى بِسُليمان، فأصبح سُليمان باشا الفرنساوي.

    استمرَّ السُلطان محمود الثاني يُمني النفس بإخضاع مُحمَّد علي باشا وإعادته للطاعة مُجددًا، واستعادة هيبة الدولة التي فقدتها أمام الغرب الأوروبي وأمام باقي ولاتها، فقضى السنوات الثمانية تلك يُعد العدَّة ويُصلح أحوال البلاد بهمَّةٍ عالية، رُغم الأمراض الشديدة التي كان يُعاني منها (عانى من الأرق الشديد ومن نوبات حُمَّى ومن البواسير) فأعدَّ جيشًا عرمرميًا درَّبه على أحدث أساليب الحرب والقتال والتكتيكات الأوروبية، وسمَّاه العساكر المنصورة المُحمَّديَّة، حتَّى أصبحت الظروف الدوليَّة والداخليَّة مُلائمة، إذ كانت أوروبا ترغب بتحجيم نفوذ مُحمَّد علي باشا خوفًا من أن يُقيم دولة إسلاميَّة فتيَّة وقويَّة على أنقاض الدولة العُثمانيَّة العجوز، وكان الشوام ثائرون على حُكم مُحمَّد علي وابنه إبراهيم، وامتشقوا السلاح ضده بسبب ما فرضه عليهم من الضرائب الباهظة لِتمويل المجهود الحربي، وبسبب الإجراءات التي لم يعتادوها، وفي مُقدمتها فرض الخراج على المُسلمين (إلى جانب الزكاة) مما أشعر هؤلاء أنهم يُعاملون مُعاملة أهل الكتاب، فنقموا على حاكمهم الجديد وناصروا الباب العالي والسلطان محمود، كما كان الأهالي في مصر يُعانون من الجوع بسبب ما فُرض عليهم من الضرائب ولتخصيص الجيش بحصة الأسد مما ينتجه وادي النيل من الحنطة والحبوب.

    كان الجيشان مجهزين تجهيزًا ممتازًا وكانت قواهما متعادلة. كان عدد الجنود في كل جيش يقارب الأربعين ألف رجل مدعومين بالمدفعية والفرسان. يقول المستشرق والدبلوماسي الروسي قسطنطين بازيلي الذي عاصر هذه الحرب: «منذ أن طبق التكتيك الأوروبي في الشرق لم يلتق يومًا في ساحة الوغى أفضل من هذين الجيشين». تمتع الجيش العثماني بالأفضلية من حيث الاستعداد، حيث كان الجيش العثماني أفضل تزويدًا بالمؤن وكان قد استراح عدة أسابيع في معسكره، عكس جنود مُحمَّد علي الذين كانوا قد أنهكهم المسير لملاقاة الجيش العثماني تحت حرارة الشمس في بداية فصل الصيف، لكن على الرُغم من هذا، ارتكب القائد العُثماني حافظ عُثمان باشا بضعة أخطاء كلَّفته المعركة، فمالت الكفة لِصالح إبراهيم باشا الذي حوَّل هزيمته الأوليَّة إلى نصرٍ كبير، فأُفني الجيش العُثماني عن بُكرة أبيه، ووقع قادته في الأسر، ممَّا بدد آمال السُلطان محمود الثاني التي كان يعيش لأجلها حرفيًّا، إذ لم يبلغه خبر الهزيمة المُفجعة، فقد انهار السُلطان المُتعب تحت طائل الأمراض التي عانى منها بِمُجرَّد خروج جيشه من إستانبول وقضى بضع أيَّامٍ وهو يحتضر، وتُوفي بعد 6 أيَّامٍ من الهزيمة، التي تلقاها ابنه الفتى عبد المجيد، بِمُجرَّد دفنه أبيه.

    عند وصول جيش إبراهيم أرسل فرقًا استطلاعية لمعرفة تحصينات الأتراك وتفاصيل معسكرهم، فاتضح له ولرئيس أركانه سليمان باشا أن الموقع محصن جيدًا تحميه سبعة مدافع قوية، وبعد دراسة ميدانية لتضاريس الموقع قرر إبراهيم باشا الالتفاف على معسكر العثمانيين لحرمانهم من الإستفادة من تحصينات موقعهم، نصح القائد البروسي حافظ باشا بالانسحاب إلى أول معسكر محصن في البيرة بعد أن أدركوا خطة إبراهيم باشا فرفض الإنسحاب ثم نصحه بالإشتباك مع جيش إبراهيم باشا في طريق إلتفافه ولكن حافظ باشا خشي من عواقب قتال الجيش المصري خارج نزيب بعيداً عن حصونه التي أقامها فيها، ارتكب حافظ باشا خطأ آخر بعدم سيطرته على الطرق والجسر الذي إستخدمه جيش إبراهيم باشا للعبور والإلتفاف حول الجيش العثماني، وعندما أتم الجيش المصري الإلتفاف لاحظ إبراهيم باشا نقطة ضعف في الجناح الأيسر للجيش العثماني فأمر بقذفه بالمدافع، وكاد إبراهيم باشا أن يخسر المعركة عند بدايتها عندما نفذت ذخائر مدافعه وتأخر وصول ذخائر جديدة حينها قرر تنفيذ هجوم من الجناح الأيمن لجيشه مع مجموعة من الفرسان ما لبثوا أن تقهقروا بفعل قذائف المدفعية التركية. أوقف سليمان باشا الجنود الفارين بقذائف مدفعيته التي أرغمتهم على العودة إلى المعركة. أضاع حافظ باشا فرصة جديدة للنصر عندما لم يلاحق فلول المصريين المنسحبين مما أتاح لهم التماسك والعودة إلى المعركة. في نفس الوقت، وعند وصول الذخائر الجديدة أدت القذائف المدفعية المصرية إلى الفتك بفرسان الجيش العثماني وإنتشار الفوضى في صفوفه.

    عندئذ أمر إبراهيم باشا بهجوم وسط الجيش المصري وميسرته تحت غطاء نيران المدفعية المصرية ليسحق الجيش العثماني خلال نصف ساعة.. سيطر إبراهيم باشا على المعسكر ومدافعه وجزء من خزينة الجيش إضافة أسر من 10 إلى 15 ألف أسير. وصل عدد القتلى إلى حوالي سبعة آلاف قتيل. فتحت هذه المعركة أبواب الأناضول مجددًا أمام إبراهيم باشا للمرة الثانية خلال ثماني سنوات، ولكنه، بسبب ضغوط الدول الأوروبية، اكتفى بالسيطرة على بعض تخوم سورية الشمالية من نسيب إلى أورفة والبيرة وعنتاب وانتهاءً بمرعش بوابة الأناضول.

    وقد جاء في تقرير إبراهيم باشا قائد الجيش المصري عن المعركة ما يلي: «اقتفي فرساننا أثر الهاربين فأسروا أورطاً بأكملها، وسلم كثير من الضباط وسبعة باشوات. والمقدر أن حافظ باشا لا ينجو من أيدي الفرسان. والذين أخذناهم أسرى في ساحة القتال خمسة آلاف ومنهم سليمان باشا والي مرعش وجيشه بأكمله، فخيرناهم بين الرجوع إلى وطنهم وبين الانخراط في سلك جيشنا، فقبل خمسة الآف دخول جيشنا فسيرناهم في الحال إلى الاسكندرية، واتجه شطر من الجيش المخالف الفار إلى نهر الفرات.

    وقد فات حافظ باشا أن يمد القناطر علي مجرى ذلك النهر، فمات 12 الف غرقاً وهم يعبرونه سباحة. واعتصم قسم كبير من هذا الجيش في جبال عينتاب، فقتلهم البدو والكرد والتركمان.» ما بعد المعركة، أوروبا تنقذ العثمانيين وتحرم مصر من ثمرة انتصارها أبيد الجيش التركي وتمت غنيمة أسلحته شبه كاملة ووافق الاف الاسرى علي نقل ولائهم إلى الجيش المصري فتم تسييرهم إلى مصر، وهكذا صار الطريق مفتوحا امام إبراهيم باشا لدخول العاصمة العثمانية، وعلم الاسطول العثماني بهذا الامر فتوجه إلى الاسكندرية بمصر ليقوم قائد الاسطول بتسليم اسطوله كاملا إلى محمد علي ليكون تحت امرته .. ولكن الدول الأوروبية وعلي رأسها بريطانيا كانت تأبي أن تقوم امبراطورية قوية في الشرق بمصر تهدد طريق تجارة بريطانيا إلى مستعمراتها في الهند ، فتجمعت الاساطيل الأوروبية وتم ابرام معاهدة لندن 1840 والتي انتهت إلى نصوص مجحفة بمصر لتجريدها من مستعمراتها كلها وحرمانها من ثمرة انتصارها ، وبالفعل انتهي الامر إلى سحب القوات المصرية كاملة من الشام كله وفرض قيود علي الجيش المصري بأن لا يزيد حجمه عن 18 الف مقاتل بعد ان كان يتعدي 300 الف، ومراضاة محمد علي باشا بأن يكون حكمه لمصر والسودان فقط وراثيا لكن يظل تابعا للدولة العثمانية.

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  • قد يتهور القردوغان كلب الصيد ويبدأ الحرب لانقاذ إقتصاده حيث سجلت الليرة اليوم إنخفاضا كبيرا نتيجة لسياسات القردوغان و زبانيته اللصوص من الخوان المفلسين …ولكن لا يتحرك القردوغان الا بتعليمات من سيد الاكبر ترامب …وترامب الان لايستطيع الدخول في معركة حاليا بسبب ظروف انتخابات امريكا وقد تؤثر هذه الحرب علي شعبيته بإعتباره بأنه يدعم في دكتاتور و مجرم تركيا الاول ذيله القردوغان…الامور معقدة وقد تقوم معارك بسيطة فقط لجس النبض او تسخين الجبهة السياسية…لا احد يريد الحرب ولا احد يريد الدمار ولكن العملاء والخونة الذين جلبوا التركي المعتوه لايهمهم الوطن بل المهم لديهم الدولارات والاعتمادات الوهمية وجوازات السفر الدبلوماسية والمناصب في السفارات والمصارف الخارجية هذا هو المهم عندهم…..لا سامح الله كل من تسبب في هذه النكبة السودا النودا…وحسبنا الله ونعم الوكيل في كل من تسبب فيها….

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