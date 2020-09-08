عودة المياه تدريجيا لمدينة طرابلس

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

08 September, 2020

أعلن جهاز النهر الصناعي بدء عودة المياه تدريجياً لشبكة مياه مدينة طرابلس، مع استمرار الزيادة التدريجية لمعدلات التدفق.

وكان جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة-سهل الجفارة، أعلن أمس الاثنين عودة التيار الكهربائي لمحطة الضخ بموقع ترهونة وبدء أعمال ضخ المياه.

وقال الجهاز، إنه وفي حالة استمرار استقرار الطاقة الكهربائية المغذية لحقول الآبار ومحطات الضخ فمن المتوقع عودة المياه التدريجي لمدينة طرابلس بعد منتصف اليل الأثنين.

وأكد الجهاز، أن تأخر عودة المياه إلى المدن ومناطق الاستهلاك يرجع إلى عوامل خارج مهام ونطاق أعمال المنظومة، وذلك لعدم استقرار خطوط الطاقة الكهربائية المغذية لمنطقة حقول الآبار وتكرار حالات الفصل لمحطات الضخ والآبار، بالإضافة إلى انقطاع الكهرباء على محطة الضخ بموقع ترهونة.