عملية إيريني ترصد عشرات السفن المشبوهة قبالة الساحل الليبي

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

08 September, 2020

أعلن أسطول “إيريني” الذي يراقب عملية حظر توريد السلاح إلى ليبيا في بيان الثلاثاء أنه رصد منذ بدء عملها في 4 مايو، عشرات السفن المشبوهة قبالة الساحل الليبي في أكثر من عشرة موانئ ونقاط، بالإضافة إلى ٨٠ رحلة عسكرية و٢٥ مهبطا.

ولفتت “عملية إيريني” التي تراقب حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، ومكافحة تهريب النفط من ليبيا، إلى أنها رفعت 14 تقريرًا خاصًا إلى فريق خبراء الأمم المتحدة بشأن طرفي النزاع في ليبيا، مثبتة بذلك حيادها بحسب “موقع الحدث”.

وأشارت إيريني إلى تنفيذ دوريات وسط البحر الأبيض المتوسط، وأكثر من 600 عملية حراسة و 12 زيارة ودية إلى متن بعض السفن التجارية.

يشار إلى أن عملية إيريني أطلقها الاتحاد الأوروبي في مايو الماضي، لتحل مكان مهمة صوفيا التي أطلقت عام 2015، التي كانت تشمل إلى جانب السلاح تهريب المهاجرين، وذلك بعد أن اتفق القادة الدوليون خلال مؤتمر برلين للسلام في كانون الثاني/يناير، على الإبقاء على حظر التسليح الأممي.