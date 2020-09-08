«مكافحة الأمراض»: 749 إصابة جديدة بـ«كورونا» و18 حالة وفاة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 749 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

كما تماثل للشفاء 85 مصابا، في حين توفى 18 آخرين، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الثلاثاء.

واستلم المركز 3816 عينة موزعة علي النحو التالي: 987 عينة في المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس، و147 عينة بمختبر المركز المرجعي زليتن، و1335 عينة من مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية، و235 عينة في مختبر فرع المركز الوطني مصراتة، و400 عينة في كل من مختبر مركز بنغازي الطبي ومختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية.

إضافة إلى 93 عينة في مختبر فرع المركز سبها، و92 عينة بمختبر فرع المركز الزاوية، و14 عينة من مختبر فرع المركز الكفرة، و47 عينة في مختبر فرع المركز أجدابيا، و4 عينات بمختبر فرع المركز طبرق، وعينتين من مختبر الرقابة الصحية الدولية منفذ أمساعد، و60 عينة في مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان.

وبذلك وصل إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا إلى 19 ألفا و583 حالة، منها 17 ألفا و22 نشطة، وتعافى ألفي و247 مصابا، في حين توفى 314 آخرين، منذ بدء انتشاء الوباء في البلاد مارس الماضي.

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