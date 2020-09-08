الثني يبحث مع الحويج المستجدات المحلية والدولية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

08 September, 2020

اطلع رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني اليوم الاثنين خلال اجتماعه مع وزير الخارجية عبد الهادي الحويج على سير عمل وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمستجدات على الساحتين المحلية والدولية.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أن الحويج أوضح خلال اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي سبل التعاون مع اللجنة المستقلة المعنية بمتابعة ملف حقوق الإنسان.

وأكدت الوزارة أن الاجتماع بحث آلية إعادة تفعيل مؤتمر أصدقاء ليبيا الذي لم يقدم شيئا للدولة الليبية والشعب الليبي منذ انعقاده في العام 2011 ميلادي.

وتطرق الاجتماع إلى اهتمام وزارة الخارجية والتعاون الدولي بملف التدريب والتطوير لكافة كوادر الوازرة، فيما أكد الوزير أن 207 موظفا وموظفة من الكادر الوظيفي للوزارة تلقوا تدريبا بإجمالي عدد 318 ساعة تدريبية شملت خلالها الدورات 24 مجالا مختلفا بواقع 158 محاضرة.

وأشار الوزير لتجهيزه قاعة مخصصة للتدريب والتطوير ومعمل حاسوب متكامل.

من جهة أخرى، ناقش الحويج الرد القانوني محليا ودوليا على عملية القرصنة التي تمت للمساعدات الطبية المخصصة من قبل منظمة الصحة العالمية لمدينتي بنغازي وطبرق، مشيرا إلى عدم وصولها للمدينتين جراء قرصنتها من قبل قوات حكومة الوفاق.