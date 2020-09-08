الصراع الليبي: حكومة السراج بين ضغط الشارع ونفوذ الميليشيات

يستضيف رفيق سحالي في هذه الحلقة من “النقاش المغربي” الصحافي زين العابدين حمدة الشريف، والصحافي كامل مرعاش، وناصر ودادي الباحث المتخصص في شؤون الشرق الأوسط للوقوف على أهم ثلاث قضايا في المغرب العربي، والبداية من تونس، ومهام حكومة هشام المشيشي الصعبة من أبرزها إخراج تونس من حالة عدم الاستقلال السياسي. ثم ننتقل إلى الملف الليبي، ومسألة توقيف وزير الخارجية الليبي من أجل التحقيق معه وعودة إلى العمل. ثم قضية استجواب، رئيس موريتانيا السابق محمد ولد عبد العزيز.

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