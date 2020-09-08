مكافحة الأمراض: تسجيل 749 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

08 September, 2020

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل عدد (749) إصابة جديدة بفيروس كورونا منها (580) حالات جديدة وعدد (169) حالات مخالطة.

وأكد المركز شفاء 85 حالة منها 8 في كل من الزاوية المركز والجفرة، 15 في سبها، وحالة في كل من العجيلات والزاوية المركز وصرمان، وحالتين في الرحيبات، و 4 حالات في كل من القيقب والأبرق ووادي زمزم والقلعة، و30 حالة في مصراتة، و3 حالات في فسانو

وسجل المركز أيضا عدد 18 حالة وفاة منها حالة في كل من جادو ورقدالين وغريان والكفرة و الزنتان واجدابيا وبني وليد وحالتين في كل من طبرق والرحيبات و3 حالات في صرمان وزليتن

وأشار المركز إلى أن إجمالي الإصابات المسجلة في ليبيا بلغ 19,583 حالة منها 17,022 حالة نشطة و 2,247 متعافين و 314 وفيات.