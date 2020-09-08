“سرت للنفط” تُسيْطر على فوران بئر نفطي بحقل زلطن

تمكنت فرق إدارة صيانة الحقول وإدارة الحفر والهندسة النفطية إدارة السلامة وإدارة الخدمات، ومراقبة الأمن الصناعي التابعين لشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط من السيطرة على فوران البئر C166-6 بحقل زلطن.

وأكدت الشركة في بيان أصدرته عبر منصتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن الفرق سيطرت على التسرب النفطي في زمن قياسي ودون أي أضرار أو إصابات.

ويُشار إلى أن حقل زلطن النفطي هو أحد أكبر حقول النفط الليبية وتقدر قدرته الإنتاجية بحوالي 30 ألف برميل يوميا.

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