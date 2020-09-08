مكافحة الأمراض: تسجيل أعلى إصابات بكورونا في طرابلس

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

08 September, 2020

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن أعلى عدد إصابات بكورونا جرى تسجيله أمس الاثنين في مدينة طرابلس التي سجل فيها 389 حالة جديدة و47 حالة مخالطة.

وأكد المركز أنه في صرمان جرى تسجيل عدد 5 حالات جديدة و 12 مخالطة وفي الخمس سجلت 6 حالات مخالطة وحالة جديدة وفي العجيلات سجلت 3 حالات جديدة و14 مخالطة وفي سواني بني آدم سجلت 11 حالة جديدة وفي الجميل سجلت حالتين مخالطتين كما سجلت حالة جديدة في كل من الماية والمنشية وسجلت 7 حالات جديدة في القره بوللي وفي مسلاتة سجلت حالة مخالطة وفي جنزور سجلت 13 حالة جديدة وعدد 7 حالات مخالطة وفي النواحي الأربعة سجلت حالتين جديدتين.

وجرى في مدينة صبراتة تسجيل 4 حالات جديدة وحالة مخالطة وفي زليتن جرى تسجيل 13 حالة جديدة و25 حالة مخالطة وفي مصراتة سجلت حالتين جديدتين و 25 مخالطة وفي وادي زمزم وبونجيم سجلت حالة واحدة جديدة و3 حالات مخالطة وفي زوارة سجلت 8 حالات جديدة وفي الرياينة سجلت حالة جديدة وفي الزاوية المركز سجلت 12 حالة مخالطة و13 حالة جديدة وفي سبها سجلت 3 حالات جديدة و5 مخالطة وفي أوباري سجلت حالة مخالطة وفي الشاطئ سجلت حالة جديدة وفي اجدابيا سجلت 33 حالة جديدة و4 حالات مخالطة وفي طبرق حالتين جديدتين وفي امساعد حالة واحدة جديدة وفي الكفرة حالة واحدة مخالطة وعدد 6 حالات مخالطة وفي بنغازي 54 حالة جديدة وفي الزنتان حالتين مخالطتين ومثلهما جديدتين وفي مزدة حالتين جديدتين وفي الخلائفة حالة واحدة جديدة