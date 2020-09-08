«الوطني لمكافحة الأمراض» يعلن نتائج آخر تحاليل فيروس كورونا ويسجل (749) حالة موجبة و18 حالة وفاة

‎أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، في بيانه رقم (184) أن تم أمس الإثنين 7 سبتمبر استلام (3816) عينة، تبين أن منهم (3067) عينة سالبة، و (749) عينة موجبة، مقسمة ما بين (580) حالات جديدة، و(169) مخالطين.

وأوضح البيان، أن الـ (3816) الذين تم استلامهم موزعين على النحو التالي: المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (987) عينة، والمختبر المركز المرجعي زليتن عدد (147) عينة، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (1335) عينة، ومختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (235) عينة، ومختبر مركز بنغازي الطبي عدد (400) عينة، ومختبر فرع المركز سبها عدد (93) عينة.

وتابع؛ ومختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (400) عينة، ومختبر فرع المركز الزاوية عدد (92) عينة، ومختبر فرع المركز الكفرة عدد (14) عينة، ومختبر فرع المركز اجدابيا عدد (47) عينة، ومختبر فرع المركز طبرق عدد (4) عينة، ومختبر الرقابة الصحية الدولية منفذ مساعد عدد (2) عينة، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (60) عينة.

كما أوضح البيان، أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض سجل عدد 85 حالة شفاء وعدد 18 حالة وفاة، وتوضح لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الحالات مفصلة بحسب المدن على النحو التالي :

1 – طرابلس :-

– عدد 389 حالة جديدة.

– عدد 47 حالة مخالطة

2- صرمان :-

– عدد 5 جديدة

عدد 12 مخالطة

3- الخمس :-

عدد 6 مخالطة

عدد 1 جديدة

4- العجيلات :-

عدد 3 جديدة

عدد 14 مخالطة

5- سواني بني آدم :-

عدد 11 جديدة

6- الجميل :-

عدد 2 مخالطة

7 – الماية :-

عدد 1 جديدة

8 – المنشية :-

عدد 1 جديدة.

9 – القره بوللي :-

عدد 7 جديدة

10 – مسلاتة :-

عدد 1 مخالطة

11- جنزور :-

عدد 13 جديدة.

عدد 7 مخالطة

12 – النواحي الأربعة :-

عدد 2 جديدة

13 – صبراتة :-

– عدد 4 جديدة

عدد 1 مخالطة.

14- زليتن :

عدد 13 جديدة

عدد 25 مخالطة

15 – مصراتة :-

– عدد 2 جديدة

عدد 25 مخالطة

16 – وادي زمزم و بونجيم

عدد 1 جديدة

عدد 3 مخالطة

17- زوارة :-

عدد 8 جديدة

18- الرياينة

عدد 1 جديدة

19- الزاوية المركز

عدد 12 مخالطة

عدد 13 جديدة

20- سبها

عدد 3 جديدة

عدد 5 مخالطة

21- أوباري

عدد 1 مخالطة

22- الشاطئ

عدد 1 جديدة

23- اجدابيا

عدد 33 جديدة

عدد 4 مخالطة

24- طبرق

عدد 2 جديدة

25- امساعد

عدد 1 جديدة

26- الكفرة

عدد 2 مخالطة

عدد 6 جديدة

27- بنغازي

عدد 54 جديدة

28- الزنتان

عدد 2 مخالطة

عدد 2 جديدة

29- مزدة

عدد 2 جديدة

30- الخلائفة

عدد 1 جديدة.

وأكمل البيان أن المركز الوطني سجل (85) حالة شفاء موزعين كما يلي:

1- عدد 8 في الجفرة

2 – عدد 15 في سبها

3- عدد 1 في العجيلات

4- عدد 2 في الرحيبات

5- عدد 4 في القلعة

6- عدد 30 في مصراتة

7- عدد 4 في وادي زمزم + بونجيم

8- عدد 1 في صرمان

9- عدد 4 في القيقب

10- عدد 4 في الأبرق

11- عدد 3 في فسانو

12- عدد 8 في زليتن

13- عدد 1 في الزاوية المركز

وأردف البيان أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض سجل عدد ( 18 ) حالة وفاة، موزعين كما يلي:

عدد 1 في جادو

عدد 1 في رقدالين

عدد 2 في الرحيبات

عدد 1 في اجدابيا

عدد 1 في بني وليد

عدد 2 في طبرق

عدد 1 في مصراتة

عدد 3 في صرمان

عدد 3 في زليتن

عدد 1 في غريان

عدد 1 في الكفرة

عدد 1 في الزنتان

وختم البيان موضحًا أنه بذلك يبلغ إجمالي أعداد الإصابات بفيروس كورونا في ليبيا 19,583) والحالات النشطة: (17,022) والمتعافين: (2,247)، والوفيات: (314).