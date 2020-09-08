صحة الوفاق» تدرس تأسيس معمل للبصمة الوراثية للتعرف على مجهولي الهوية بالمستشفيات

ناقش مدير إدارة الشؤون الطبية بوزارة الصحة في حكومة الوفاق، الطاهر عبدالعزيز سليمان، مع رئيس مركز الخبرة القضائية والبحوث، خالد دياب، تأسيس معمل كشف عن البصمة الوراثية للتعرف على مجهولي الهوية بالمستشفيات، وذلك بالتعاون مع وزارتي العدل والداخلية.

وتطرق الاجتماع، الذي حضره رئيس قسم الطب الشرعي أنور العربي، إلى إنشاء إدارة للطب الشرعي والتحاليل بمستشفى «تاجوراء» تعود تبعيتها إلى مركز الخبرة القضائية والبحوث، وتتولى وزارة العدل إنشاءها، وذلك حسب بيان منشور على صفحة وزارة الصحة بموقع «فيسبوك».

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وتناول الاجتماع كذلك تطوير العمل بأقسام الطب الشرعي في ليبيا، وتصنيفها إلى ثلاثة مستويات، وإمداد مختبراتها بأجهزة تعمل بتقنيات حديثة، وتدريب العناصر الطبية على استخدامها.

اعتماد استشاري الطب الشرعي

وأشار البيان إلى اتفاق المجتمعين على «وضع المعايير اللازمة لاعتماد نخبة من استشاريي الطب الشرعي لتقديم الاستشارات الطبية في مجال الطب الشرعي السريري، إلى جانب تحديث قانون المسؤولية الطبية، بما يحفظ حقوق المريض والطبيب معًا، ويساهم في تشجيع الأطباء على الاجتهاد العلمي، ضمن ضوابط أخلاقية وعلمية صحيحة وموثقة، للتقليل من الأخطاء الطبية، وزيادة الحذر والانتباه لدى الأطباء».

وتمتلك ليبيا ستة عشر قسمًا للطب الشرعي منها ثلاثة عشر قسمًا أنشئت داخل المرافق الصحية. وتنتشر أقسام الطب الشرعي بالمستشفيات التعليمية والمراكز الطبية داخل مدن (طرابلس، الخمس، مصراتة، أجدابيا، بنغازي، البيضاء، طبرق، الكفرة، سبها، غريان، بني وليد، يفرن، الزهراء، الزاوية، صبراتة، زليتن).

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