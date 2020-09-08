ورشة عمل لإدارة أزمة «كورونا» في درج على الطريقة الإيطالية

نظم المركز الوطني لمكافحة الأمراض في منطقة درج، ورشة عمل تدريبية على إدارة أزمة جائحة «كورونا» والإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس وفقًا للتجربة الإيطالية.

ويشرف على ورشة العمل التدريبية البعثة الليبية – الإيطالية، بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، وتستهدف الورشة الكوادر الطبية والطبية المساعدة والعاملين باللجان المشكلة لمكافحة جائحة فيروس «كورونا المستجد»، حسب بيان للمركز الوطني لمكافحة الأمراض منشور على صفحته بموقع «فيسبوك».

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والسبت الماضي، وصل إلى مدينة غريان فريق من المركز الوطني لمكافحة الأمراض يتكون من الأطباء العائدين من إيطاليا، وذلك ضمن برنامج معد لتطبيق التجربة الإيطالية في ليبيا.

وتضمنت خطة فريق العمل برنامجًا تدريبيًّا شاملًا للكوادر الطبية والطبية المساعدة والعاملين في مراكز العزل والفلترة وغرف العناية الفائقة، ويستهدف البرنامج في مرحلته الأولى مدن الجبل الغربي ومدن المنطقة الجنوبية، حسب بيان للمركز الوطني لمكافحة الأمراض.



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