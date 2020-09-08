ليبيا الان

218 تنفرد بكشف كواليس خلافات مفاوضات بوزنيقة

تم النشر منذُ 5 دقائق
تعليق
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشف مصدر مطلع لـ218 عن كواليس مفاوضات لجنتي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في مدينة بوزنيقة المغربية، بداية من رفض أعضاء المجلس الأعلى للدولة نقل مقر المصرف المركزي خارج طرابلس، الأمر الذي يهدد بانهيار المفاوضات القائمة بين اللجنتين.

وأكد المصدر أن أعضاء المجلس الأعلى للدولة يتمسكون بالانفراد بتسمية الشخصية التي سترأس المصرف المركزي، وذلك بعد ساعات من زيارة محافظ المصرف في طرابلس الصديق الكبير إلى تركيا، مضيفاً أن هناك اتهامات صريحة للأخيرة بأنها السبب في تعنّت أعضاء المجلس الأعلى للدولة.

ومن جهة أخرى، طالب أعضاء مجلس النواب بأن يكون مقر المصرف المركزي في بنغازي مقابل أن تبقى المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس.

وحول مخرجات مفاوضات يوم أمس الاثنين، كشف المصدر أنها انتهت باختيار طرابلس مقراً لديوان المحاسبة وبنغازي مقراً لهيئة الرقابة الإدارية وأن تكون هيئة مكافحة الفساد في سبها.

وبحسب المعلومات التي تحصلت عليها 218، تحاول السلطات المغربية الراعية لهذه المفاوضات تقريب وجهات النظر بين الطرفين وتلافي انهيار المفاوضات قدر الإمكان.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق