218 تنفرد بكشف كواليس خلافات مفاوضات بوزنيقة

كشف مصدر مطلع لـ218 عن كواليس مفاوضات لجنتي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في مدينة بوزنيقة المغربية، بداية من رفض أعضاء المجلس الأعلى للدولة نقل مقر المصرف المركزي خارج طرابلس، الأمر الذي يهدد بانهيار المفاوضات القائمة بين اللجنتين.

وأكد المصدر أن أعضاء المجلس الأعلى للدولة يتمسكون بالانفراد بتسمية الشخصية التي سترأس المصرف المركزي، وذلك بعد ساعات من زيارة محافظ المصرف في طرابلس الصديق الكبير إلى تركيا، مضيفاً أن هناك اتهامات صريحة للأخيرة بأنها السبب في تعنّت أعضاء المجلس الأعلى للدولة.

ومن جهة أخرى، طالب أعضاء مجلس النواب بأن يكون مقر المصرف المركزي في بنغازي مقابل أن تبقى المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس.

وحول مخرجات مفاوضات يوم أمس الاثنين، كشف المصدر أنها انتهت باختيار طرابلس مقراً لديوان المحاسبة وبنغازي مقراً لهيئة الرقابة الإدارية وأن تكون هيئة مكافحة الفساد في سبها.

وبحسب المعلومات التي تحصلت عليها 218، تحاول السلطات المغربية الراعية لهذه المفاوضات تقريب وجهات النظر بين الطرفين وتلافي انهيار المفاوضات قدر الإمكان.

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