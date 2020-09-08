“الخليج العربي” تعلق أعمالها فجأة.. وشبهات تحوم حول “كورونا”

أعلنت شركة الخليج العربي للنفط، يوم أمس الاثنين، تعليق العمل داخل جميع الحقول التابعة لها لمدة 30 يوماً.

وجاء ذلك خلال بيان نشرته عبر منصتها الرسمية نص على تعليق العمل بكافة الحقول التابعة للشركة والمقر الرئيسي لها، وتخويل أعضاء لجنة الإدارة فيما يخص تسيير الأعمال الهامة، إلى جانب تفعيل لجان طوارئ بالحقول والمواقع لتسيير الأعمال القائمة بتلك المواقع.

ولم توضح الشركة ما إذا كان أحد موظفيها قد أصيب بفيروس كورونا، لكنها اتخذت هذا القرار بعد أن تفاقم الوضع الوبائي وانتشار فيروس كورونا واكتشاف بؤر جديدة للفيروس.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية