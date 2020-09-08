مصادرنا: هذه النقاط محور الخلاف بين وفدي البرلمان ومجلس الدولة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

08 September, 2020

أكدت مصادر لبوابة إفريقيا الإخبارية وجود خلافات بين وفدي مجلسي النواب والدولة في بوزنيقة بالمغرب حول توزيع المؤسسات السيادية فيما يخص المصرف المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط.

وأكدت المصادر أنه تم الاتفاق على مقر ديوان المحاسبة في طرابلس، والرقابة الإدارية في بنغازي، وهيئة مكافحة الفساد بمدينة سبها.

وانطلاق اليوم الثلاثاء الجولة الثالثة من المفاوضات بين وفدي مجلسي النواب والدولة في المغرب.

وكان الوفدان أعلنا أمس الاثنين عن رغبتهما في تحقيق توافق يصل بليبيا إلى بر الأمان، لإنهاء معاناة المواطن الليبي.