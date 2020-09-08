كورونا “ينفجر” في ليبيا.. مئات الإصابات يومياً

لم تنخفض وتيرة أرقام إصابات كورونا اليومية في ليبيا منذ أسابيع فحاجز المئات أصبح معتادا ومستقرا منذ مدة بعدها تجاوز الرقم يوم أمس حاجز الـ1000 إصابة في مؤشر خطير ينذر بازدياد أعداد الإصابات أكثر فأكثر.

حصيلة اليوم بحسب المركز الوطني لمكافحة الأمراض 749 إصابة منها 580 إصابة جديدة، وكالعادة كان النصيب الأكبر فيها لمدينة طرابلس بتسجيلها 389 حالة جديدة و47 حالة مخالطة وسجلت في مدينة بنغازي 54 حالة جديدة فيما سجل في باقي المدن والمناطق التي سحبت منها عينات بين حالة و40، تنوعت بين جديدة ومخالطة.

حالات الشفاء ارتفعت نسبيا عن باقي الأيام الماضية فقد سجل المركز 85 حالة شفاء أكثرها في مدينة مصراتة بـ30 حالة، وفي سبها 15 حالة، و8 حالات في كل من الجفرة وزليتن، و4 في كل من القلعة ووادي زمزم وبونجيم والقيقب والأبرق لترتفع أعداد المتعافين إلى 2247.

أما حالات الوفاة فقد تم تسجيل 18 حالة، 3 منها في كل من زليتن وصرمان، و2 في الرحيبات وطبرق، وواحدة في كل من جادو ورقدالين واجدابيا وبني وليد ومصراتة وغريان والكفرة والزنتان، ليصبح إجمالي الوفيات 314 حالة من إجمالي 19583 إصابة، بينها 17022 حالة نشطة.

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