عقوب: مازلنا في مرحلة المواجهة مع فيروس كورونا

قال وزير الصحة، سعد عقوب، إنهم مازلوا في مرحلة المواجهة مع فيروس كورونا المستجد.

وأكد عقوب خلال لقائه أمس مع مدير إدارة الخدمات الصحية سبها، عبدالجليل خضري، أن الطواقم الصحية تعمل بكل طاقاتها وبجهود جبارة في الخطوط الأمامية للحد من انتشار الفيروس.

ودعا وزير الصحة إلى تكاتف وتعاون الجميع لتخطى هذه المرحلة وذلك على ضوء معطيات الأوضاع الراهنة في البلاد، والتغير في خارطة الأمراض والمؤشرات الصحية.

هذا وبحث وزير الصحة سعد عقوب، مع مدير إدارة الخدمات الصحية سبها عبد الجليل خضري، سير عمل المرافق الصحية في المدينة.

وذلك خلال اجتماع عقد في ديوان وزارة الصحة بمدينة البيضاء، ناقش العديد من الموضوعات المهمة والمشاكل التي تعاني منها المنشآت الصحية والطبية في الجنوب في ظل مجابهة فيروس كورونا.

كما استعرض وزير الصحة الدعم المقدم من الوزارة لكافة مناطق ومدن وبلديات الجنوب، إضافة إلى متابعة الأوضاع الصحية والبؤر الوبائية ودعمها بالأدوية والمعدات الطبية والعلاجية عن طريق جهاز الإمداد الطبي لمجابهة الفيروس وتحسين الأوضاع الصحية.

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