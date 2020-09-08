ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

08 September, 2020

عُقد صباح اليوم الثلاثاء بمركز التدريب ببلدية ابوسليم بمدينة طرابلس جلسة حوارية حول ( التدابير المشتركة من أجل تحقيق سيادة القانون في ليبيا ) برعاية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ،وبالتعاون مع جمعية لماذا أنا لحقوق المرأة ،وذلك ضمن مشروع تعزيز سيادة القانون في ليبيا .

وقالت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في بيان توصلت به “بوابة افريقيا الاخبارية” ،إن محاور الجلسة تضمنت العديد من الجوانب من بينها قراءة في معوقات وصول المرأة للعدالة ، ودور مصلحة الأحوال المدنية في وصول المرأة للعدالة ،و التشريعات والقوانين الوطنية وتكريس وصول المرأة للعدالة ( قانون الأحوال الشخصية نموذجاً ) ، و عمل المرأة في المؤسسة الشرطية وأثره على تعزيز وصول النساء للعدالة ، أنظمة العدالة وتعزيز وصول المرأة للعدالة، والدور المنوط بالسلطة القضائية لوصول النساء للعدالة ، ودور مؤسسات المجتمع المدني إزاء المساعدة القانونية وبرامج حماية النساء .

وأدار الجلسة الحوارية الدكتور البرفسور أستاذ القانون الجنائي بكلية القانون جامعة طرابلس ، د/ شعبان أعكاشه ، وشارك في أعمال هذه الجلسة عدداً من القانونين و الحقوقيين والإعلاميين والأكاديميين وعدد من مؤسسات المجتمع المدني .

وقد خلصت الجلسة الحوارية إلى جملة من التوصيات والمقترحات التي سيتم إحالتها إلى السلطات المختصة لضمان تعزيز وصول النساء للعدالة في ليبيا، وبما يضمن حقوق المرأة القانونية والقضائية .