السايح يلتقي وفد تأسيسية الدستور في طرابلس

بوابة إفريقيا الإخبارية – همسة يونس |

08 September, 2020

التقى رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، اليوم الثلاثاء، مع رئيس وأعضاء من الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في مقر المفوضية العليا للانتخابات بمدينة طرابلس.

وأوضحت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نادية عمران، في تصريح لـ”بوابة إفريقيا الإخبارية” إن اللقاء تناول مناقشة اخر مستجدات العملية الدستورية والإجراءات اللازمة لإجراء عملية الاستفتاء على مشروع الدستور، حيث تم التأكيد على أهمية مساهمة الأطراف المعنية في الدفع قدما بالمسار التأسيسي للدولة، وإنهاء المراحل الانتقالية والتأسيس للمرحلة الدائمة التي تجري فيها الانتخابات التشريعية والرئاسية على أساس دستوري واضح.