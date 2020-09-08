دي مايو: عملية إيريني هي دليل مساهمة أوروبا في حلّ الأزمة الليبية وتنفيذ حظر الأسلحة

ليبيا – اعتبر وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو أنّ الاتفاق الليبي لوقف إطلاق النار يفتح فرصًا جديدة، مشيرًا إلى أنّ عملية إيريني الأوروبية علامة ملموسة للمساهمة في حلّ الأزمة.

دي مايو وفي مقابلة صحفية نقلتها وكالة “نوفا” الإيطالية قال إنّ زيارتة لليبيا في الأوّل من سبتمبر جاءت بعد أيام من إعلان مجلس النواب والمجلس الرئاسي وقف إطلاق النار في البلاد، مضيفًا أن هناك اختلافاتٍ بين البيانين، ولكن هناك نقاط مشتركة مثل طلب إعادة تنشيط إنتاج النفط.

وأوضح دي مايو أنّ الاتفاق الليبي يفتح نافذة جديدة من الفرص يجب اغتنامها، مضيفًا أنه في لقاءاته مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس حكومة الوفاق فائز السراج شدّد على دعم إيطاليا الكامل لحلّ سياسي شامل للأزمة الليبية، وعلى ترجمة الالتزامات المعلنة في بياناتهم إلى حقائق ملموسة.

وزير الخارجية الإيطالي أشار إلى أنّ عملية إيريني الأوروبية تعدُّ علامة ملموسة للمساهمة الأوروبية في حلِّ الأزمة الليبية وتنفيذ حظر الأسلحة وكذلك في مكافحة التهريب غير المشروع للمُنتجات البترولية من ليبيا.

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