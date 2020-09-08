التكبالي: حوار المغرب إضاعة للوقت ولن يكون له أيّ فرص للنجاح التي يبحث عنها الليبيون

ليبيا – قال عضو مجلس النواب علي التكبالي إنّ هناك الكثير من العوائق في الحوار السياسي في المغرب تبدأ بالوفدين المشاركين من مجلسي النواب والدولة الاستشاري الذين لا يملكون أيّ قوّة على الأرض يستندون عليها لتنفيذ أيّ اتفاقيات قد يتوصّلون إليها خلال هذه المشاورات إضافة إلى سيطرة تنظيم الإخوان على الاجتماع المنعقد ممثلًا في أعضاء مجلس الدولة.

التكبالي وفي تصريح لموقع “العربية .نت” أمس الإثنين أضاف أنّ هذا الحوار المنعقد هو إضاعة للوقت ولن تكون له أيُّ فرص للنجاح التي يبحث عنها الليبيون خاصّة أنّه سيكون مفروضًا على الجميع بنفس الوجوه التي تحتلّ المناصب اليوم والتي لا يريدها الشعب، لافتًا إلى أنّه إذا أرادت القوى الكبرى أن يكون هذا الحوار ناجحًا فعليها أن تأتي بوجوه جديدة.

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