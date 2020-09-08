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الدينار الليبي يتراجع أمام سلة العملات الأجنبية

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

صعدت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية أمام الدينار في تداولات السوق السوداء اليوم الثلاثاء. وصعد الدولار أمام الدينار بمقدار 8 قروش ليتم تداوله عند الساعة الثانية ظهرا بـ6.550 دنانير.

وارتفع سعر صرف الدولار على صعيد الحوالات إلى دبي وتركيا وتم تداوله بـ 6.580 دنانير. فيما شملت حالة الارتفاع سعر صرف اليورو الذي ارتفع بمقدار 5 قروش ليسجل بذلك 7.640 دنانير.

أما العملات الأخرى فقد صعدت الليرة التركية بما يعادل واحد في المئة لتبلغ قيمتها أمام الدينار 87 قرشا لليرة، فيما صعد الدينار التونسي أمام نظيره الليبي ليتم تداوله بـ 2.380 دينار.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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