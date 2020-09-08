الثني يبحث مع اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا مستجدّات المرحلة والتطور الوبائي في البلاد

ليبيا – التقى رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبد الله الثني أمس الإثنين في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي برئيس وأعضاء اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا، لبحث مستجدّات المرحلة والتطور الوبائي للبلاد.

الاجتماع ضمّ وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للحكومة رئيس الأركان العامة – رئيس اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا الفريق عبدالرازق الناظوري، ووزير الداخلية – عضو اللجنة المستشار إبراهيم بوشناف، ووزير الصحة عضو اللجنة – الدكتور سعد عقوب.

وناقش الاجتماع الوضع الوبائي وتقييم أوضاعه إضافة إلى آخر التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية المُتّخذة والتي تحول دون تفشّي الوباء بين المواطنين.

وخلص الاجتماع إلى رفع جزئيٍّ لحظر التجول بحيث يكون من الساعة التاسعة مساءً وحتى الساعة السابعة صباحًا من كل يوم.

كما شدّد المجتمعون على ضرورة التزام كافّة الأنشطة التجارية والاقتصادية بتوفير الكمامات للزبائن والمتردّدين. لافتين إلى إيقاع غرامات مالية، حيث تمّ تقييم الوضع الوبائي ومناقشة فورية على المخالفين.

من جهته، أهاب رئيس مجلس الوزراء بالمواطنين الالتزام بمعايير التباعد الاجتماعي والالتزام بشروط اللجان الفنية المختصّة لمنع انتشار الوباء بينهم.

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