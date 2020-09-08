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العباني: لقاء بوزنيقة المغربية تزوير لإرادة المواطن الليبي وزجٌّ به في نفق مظلم

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – علّق عضو مجلس النواب محمد العباني على المشاورات المنعقدة في المغرب بين وفد مجلسي النواب والدولة.

العباني اعتبر في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أنّ لقاء بوزنيقة المغربية تزوير لإرادة المواطن الليبي، وزجٌّ به في نفق مظلم.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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