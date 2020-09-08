العباني: لقاء بوزنيقة المغربية تزوير لإرادة المواطن الليبي وزجٌّ به في نفق مظلم

ليبيا – علّق عضو مجلس النواب محمد العباني على المشاورات المنعقدة في المغرب بين وفد مجلسي النواب والدولة.

العباني اعتبر في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أنّ لقاء بوزنيقة المغربية تزوير لإرادة المواطن الليبي، وزجٌّ به في نفق مظلم.

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