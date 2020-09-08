الثني: دور الحرس البلدي لا يقل أهمية عن أي مؤسسة أمنية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

08 September, 2020

وجه رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني اليوم الثلاثاء جهاز الحرس البلدي بالاضطلاع بدوره الذي لا يقل أهمية عن أي مؤسسة أو جهة أمنية.

وشدد الثني خلال لقاءه رئيس جهاز الحرس البلدي اللواء توفيق المسماري بديوان رئاسة مجلس الوزراء بمدينة بنغازي على ضرورة الرفع من مستوى العمل واستخدام الصلاحيات المخول بها جهاز الحرس البلدي، وذلك للحيلولة دون وقوع التجاوزات خاصة فيما يتعلق بالأمن الغذائي والدوائي وضبط الشارع العام فيما يتعلق بالأنشطة التجارية والمرافق.

وناقش الاجتماع كافة المشاكل والعراقيل التي تواجه سير عمل الجهاز وكيفية معالجتها بما يكفل تحقيق أفضل الأداء لهذا الجهاز الحيوي.

وحضر الاجتماع وزير الحكم المحلي عادل الزايدي، ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي صقر بوجواري.