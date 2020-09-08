عضو بمجلس الدولة: لقاء المغرب يضع الترتيبات لحوار جنيف

سوزان الغيطاني – بوابة إفريقيا الإخبارية(خاص) |

08 September, 2020

أكد عضو مجلس الدولة أحمد همومه أن لقاء المغرب ليس حواراً بين لجنتي الحوار المنتخبة من الدوائر الثلاث عشرة بمجلسي النواب والدولة وإنما هو تشاور بين ممثلين عن رئاسة البرلمان ومجلس الدولة لوضع الترتيبات للحوار الرئيسي الذي سوف يجري خلال الأيام القادمة في جنيف بسويسرا.

وبين همومة في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية أنه تم الاتفاق المبدئي على مناقشة توحيد المناصب السيادية ووضع آلية اختيار إدارتها بين المجلسين وتم التطرق أيضاً لاختزال المجلس الرئاسي في رئيس ونائبين وفصل الحكومة على المجلس الرئاسي مشيرا إلى أن كل هذه الأمور منوطة بلجنتي الحوار بين المجلسين في سويسرا الأيام القادمة.