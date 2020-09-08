مفوضية الانتخابات تبحث مع هيئة الدستور صعوبات عملية الاستفتاء

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

08 September, 2020

بحث رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح مع رئيس وأعضاء بالهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور مدى جهوزية المفوضية لتنفيذ القانون رقم (6 ) لسنة 2018 بشأن الاستفتاء على مشروع الدستور الذي أنجزته الهيئة التأسيسية في التاسع والعشرين من يوليو عام 2017 وقدمته للاستفتاء.

وبين المكتب الإعلامي للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بمقرها بالعاصمة طرابلس بحث الصعوبات والعراقيل التي تحيط بعملية الاستفتاء على الدستور والطرق والأساليب التي من الممكن اتباعها لإنجاح عملية الاستفتاء، فضلا عن مواقف الأطراف السياسية المختلفة من عملية الاستفتاء على الدستور ومستقبلها في ظل الانقسام السياسي الذي تشهده البلاد.

وأشار السائح إلى أهمية الدور المشترك بين الجانبين في توعية الناخبين للمشاركة في عملية الاستفتاء حال قبول الأطراف السياسية لها.

وكانت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات قد أشرفت على إجراء عملية انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في العشرين من فبراير 2014، وفي الثاني من أغسطس 2017 استلمت نسخة رسمية من مسودة مشروع الدستور بعد إقرارها من الهيئة في صورتها النهائية.