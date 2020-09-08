إغلاق مستشفى بني وليد العام بعد تعرضه للاعتداء والتخريب

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

08 September, 2020

أعلن مدير عام مستشفى بني وليد العام محمد المبروك عبدالله إغلاق المستشفى اليوم الثلاثاء بعد الاعتداء على العناصر الطبية والطبية المساعدة وتعرض المبني الإداري وقسم الطوارئ للتخريب والحرق.

وأكد عبد الله بحسب المكتب الإعلامي للمستشفى أن قرار الغلق كان جماعي من العناصر الإدارية والطبية والطبية المساعدة بعد تكرار عمليات التخريب داخل المستشفى وعدم وجود جهات أمنية قادرة على حمايته.

وأضاف عبد الله أن عدم وجود مكان لفرز الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا داخل المستشفى جعل العناصر الطبية والطبية المساعدة تتعرض للسب والاعتداء اللفظي والجسدي من قبل أهالي الحالات.