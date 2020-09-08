صالح يبحث مع وزيرة خارجية إسبانيا سبل إنهاء الأزمة الليبية ودعم وقف إطلاق النار

ليبيا – التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أمس الإثنين بمكتبه في مدينة القبة وزيرة خارجية إسبانيا أرانتشا غونزاليس لايا عقب وصولها إلى مطار الأبرق الدولي.

المستشار صالح بحث بحسب المكتب الإعلامي لمجلس النواب مع وزيرة خارجية إسبانيا تطوّرات الأوضاع في ليبيا وسُبل إنهاء الأزمة الليبية ودعم وقف إطلاق النار والوصول إلى حلٍّ سياسي.

وبدورها، أكّدت وزيرة خارجية إسبانيا لصالح على قناعتها بضرورة تشكيل سلطة سياسية جديدة في ليبيا كما تم طرحه في مبادرة رئيس مجلس النواب وبأنها ستحثُّ بعثة الأمم المتّحدة في ليبيا على الإسراع في ذلك.

أرانتشا نوّهت إلى ضرورة وضع آلية توزيع عادل لعائدات النفط بما يُحقّق العدالة بين الليبيين وبما يخدم مصلحة الشعب الليبي .

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