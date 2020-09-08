الشاطر: تضارب التصريحات حول طبيعة ما يطرح في اجتماعات بوزنيقة في المغرب مؤشّر على فشلها

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبدالرحمن الشاطر إنّ بعثة الأمم المتّحدة في ليبيا ارتكبت خطأين.

الشاطر أشار في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي”تويتر” إلى أنّ الأول عدم اعترافها بحكم الدائرة الدستورية بأبطال انتخابات عام 2014، و بذلك خلقت حالة تمرد على القضاء الليبي. الثاني عدم تبنيها حق الشعب الليبي في تقرير مصيره و الدفع بالاستفتاء على مشروع الدستور.

ولفت إلى أنّ تضارب التصريحات حول طبيعة ما يطرح في اجتماعات بوزنيقة بالمغرب مؤشّر على فشلها، وقد بدأ البحث عن مبررات، لافتًا إلى أنّ ما يبنى على باطل فهو باطل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية