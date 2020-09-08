حزب الشعب الجمهوري: استوردنا من ليبيا خلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام ذهبًا بقيمة 576 مليار دولار

ليبيا – أكّد المتحدّث الرسمي باسم حزب الشعب الجمهوري فايق أوزتراك أنّ تركيا برئاسة رجب طيّب أردوغان لم يعد لها سوى الأعداء، سواء في المناطق المجاورة أو في العالم.

موقع “تركيا الآن” نقل مقطع الفيديو الذي قال خلاله فايق: “يركض الشعب خلف شراء العملات الأجنبية والذهب لحماية أموالهم إن كانت ما زالت موجودة. لقد بلغت وارداتُنا في الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام 16 مليار دولار. من ضمنها 4 مليارات دولار تحقّقت في شهر واحد وهو شهر أغسطس. وأكثر الدول التي نستورد منها الذهب هي العراق والإمارات وسويسرا وليبيا وروسيا”.

وتابع: “وفي الأشهر السبعة الأولى من هذا العام، جاء ذهب بقيمة 576 مليار دولار من ليبيا، وهذه هي المرة الأولى التي نستورد هذا الحجم من ليبيا. أعزاءنا الصحفيين، الأمة تُسحق بين غلاء الأسعار ومعدلات البطالة، حتى مع الأرقام المصطنعة التي يعلنها معهد الإحصاء التركي ظل التضخم في خانة العشرات”.

وأضاف: “نحن ضمن 24 دولة تعاني أكبر نسبة من التضخّم. فمن ناحية نقف مكتوفي الأيدي بشأن البطالة. ومن ناحية أخرى، يسحقون الأمة ويمرّون من فوقها”.

المتحدّث الرسمي باسم حزب الشعب الجمهوري اختتم بالقول: “أيها الصحفيون الأعزّاء، هذه الحكومة عديمة الرؤية وليست عاجزة أمام مواجهة المشاكل الوبائية والاقتصادية فقط، إنها ترتكب أخطاءً أيضًا في السياسة الخارجية، لم يبقَ لدينا صديق واحد في منطقتنا وفي العالم، لم يبقَ لنا سوى فنزويلا وقطر، والآن نستورد الجبن من فنزويلا ونبيع لقطر ممتلكات الأجداد وأراضي القناة ونحصل منها على المال”

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية