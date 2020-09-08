لملوم يحث على إنهاء ملف “المحتجزين خارج القانون”

بحث وزير العدل بحكومة الوفاق محمد لملوم، أوضاع المحتجزين خارج القانون وسبل إنهاء مثل هذه العمليات المحظورة وتطبيق القوانين النافذة بالخصوص.

وركز الوزير في اجتماع حضره عدد من أعضاء نواب طرابلس ورئيس النيابة العسكرية الكلية ومدير إدارة العلاقات والتعاون بوزارة العدل الاثنين، على تنفيذ قراري المجلس الرئاسي 1304 و1307 المتضمنين أوامر بإخلاء سبيل كافة المحتجزين والموقوفين بالسجون وأماكن الاحتجاز والذين تجاوزوا المدة القانونية لحبسهم.

وتم الاتفاق خلال اللقاء على عقد اجتماع آخر يضم وزارة العدل والداخلية والدفاع ومكتب النائب العام والمدعي العام لإيجاد آليات تنفيذية لإنهاء الاحتجاز غير القانوني.

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