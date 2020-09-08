السفارة الأميركية: تأثير إيجابي لمحادثات بوزنيقة على الحوار السياسي الليبي

أعربت سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا، اليوم الثلاثاء، عن ثقتها في أن يكون للمحادثات الليبية التي جرت في مدينة بوزنيقة المغربية بين وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة تأثير إيجابي على الحوار السياسي الليبي.

وقالت سفارة الولايات المتحدة عبر حسبها على موقع تويتر: تشارك السفارة الأمريكية ثقة الأمم المتحدة في أن المحادثات الليبية في المغرب سيكون لها تأثير إيجابي على الحوار السياسي الذي تيسره الأمم المتحدة ويقود الليبيين.

وفدا مجلس النواب و«الأعلى للدولة» من بوزنيقة: حريصون على تحقيق توافق ينهي معاناة الليبيين

وبدأ أعضاء من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة منذ السبت اجتماعات في مدينة بوزنيقة المغربية لمناقشة تفاصيل المناصب السيادية، وهيكلة مؤسسات الدولة وتشكيلة المجلس الرئاسي والحكومة ومسألة تثبيت وقف إطلاق النار.

وأعرب الوفدان في بيان مساء أمس الاثنين، عن «رغبتهما الصادقة في تحقيق توافق يصل بالبلد إلى بر الأمان، لإنهاء معاناة المواطن الليبي». مثمنين «سعي المغرب الصادق وحرصها على إيجاد حل للأزمة الليبية»، وفقما ذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء الرسمية اليوم الإثنين.

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