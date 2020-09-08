نقابة المعلمين طرابلس ترفض عودة الدراسة للطلبة في في ظلّ ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا

ليبيا – أبدى نائب رئيس نقابة معلمي طرابلس أشرف أبو راوي اليوم الثلاثاء رفض النقابة عودة الدراسة للطلبة في المدارس في ظلّ تزايد وارتفاع حالات الكورونا ودخول البلاد للمرحلة الرابعة خاصّة في نقص إمكانيات الدولة وعدم التزام الوزارة بعهودها.

أبوراوي وفي تصريح لشبكة “الرائد” الإخبارية المقرّبة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين قال إنّ النقابة معترضة منذ البداية على عودة طلبة الشهادة الثانوية، مشيرًا إلى أنّ اللجنة العلمية العليا الاستشارية أعطت الموافقة بقرار من وزير التعليم المكلّف بحكومة الوفاق والعضو في المجلس الرئاسي محمد عماري زايد.

وأضاف أبوراوي أنّه بعد تزايد الحالات أصبح هناك عزوف من طلبة الشهادة الثانوية وتسجيل حالات بين الطلبة وأعضاء هيئة التدريس في بعض المدارس مما سبّب خوفًا كبير لدى أولياء الأمور.

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