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اللجنة الاستشارية بالجبل الأخضر تعتمد بوتوكولا طبيا لتقييم حالات الاشتباه

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

قالت اللجنة الاستشارية الطبية بالجبل الأخضر إنها قامت باعتماد برتوكول طبي، يتم من خلاله تقييم حالات الاشتباه وإحالتها إلى مستشفى شحات للأمراض الصدرية .
اللجنة أوضحت في إيجاز لها حول الوضع الوبائي في مدينة البيضاء أن إجمالي الحالات المؤكدة في المدينة بلغ 75 ؛ 35 منها حالات نشطة، و36 حالة تماثلت للشفاء، و4 حالات وفاة.
وطالب مكتب الإعلام والتوعية في مستشفى الثورة بالبيضاء المواطنين، باتباع أساليب الوقاية الشخصية والتباعد الاجتماعي لتجنب أي مخاطر قد تزيد الوضع الوبائي سوءا.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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