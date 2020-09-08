غوتيريس يؤكّد دعمه الكامل للحوار الليبي الذي تستضيفه المغرب

ليبيا – أكّد الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريس اليوم الثلاثاء دعمه الكامل للحوار الليبي الذي تستضيفه المغرب بهدف تعزيز واستكمال جهود السلام الجارية التي يقودها مؤتمر برلين حول ليبيا في يناير الماضي.

ستيفان دوجاريك المتحدث الرسمي باسم غوتيريس وفي بيان وصل لوكالة “الأناضول” نسخة منه ذكر أنّ الأمين العام يدعم جميع المبادرات التي من شأنها أن تعزّز وتكمل جهود السلام الجارية التي يقودها مؤتمر برلين حول ليبيا.

وأضاف: “منذ بداية الأزمة الليبية، لعبت المملكة المغربية دورا بنّاءً، وساهمت في جهود الأمم المتّحدة الهادفة إلى تحقيق حلٍّ سلمي للصراع الليبي”.

‎وتابع: “الاتفاق السياسي الليبي الموقّع في مدينة الصخيرات المغربية عام 2015 هو شهادة على التزام المغرب الحازم في إيجاد حلّ للأزمة الليبية إلى جانب الأمم المتحدة”.

الأمين العام للأمم المتحدة اختتم بالقول: “نحن على ثقة من أنّ أحدث مبادرة للمغرب سيكون لها تأثير إيجابي على تيسير الأمم المتحدة للحوار السياسي الليبي”.

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