أعلن وفدا التفاوض الليبي، اليوم الثلاثاء، تحقيق تفاهمات مهمة في مفاوضات الحوار الليبي الجاري في المغرب.

The post عاجل // وفدا التفاوض الليبي في المغرب يعربان عن تحقيق تقدم في المفاوضات الجارية appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24