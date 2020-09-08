السفارة الأمريكية: واثقون من نجاح المحادثات الليبية في المغرب

أعربت السفارة الأمريكية لدى ليبيا عن ثقتها في نجاح المحادثات الليبية في المغرب.

وقالت السفارة الأمريكية في تدوينة على صفحتها بموقع “تويتر” إنها تشارك الأمم المتحدة ثقتها في أنّ المحادثات الليبية في المغرب سيكون لها تأثير إيجابي على الحوار السياسي الذي تيسره الأمم المتحدة بقيادة الليبيين.

وانطلقت اليوم الثلاثاء الجولة الثالثة من المفاوضات بين وفدي مجلسي النواب والدولة في بوزنيقة المغربية.

وفي نفس السياق، قال نائب رئيس المجلس الأعلى لمشائخ وأعيان ليبيا، الشيخ السنوسي الحليق، إن لقاء المغرب يستهدف تحديد المناصب السيادية وتوزيعها، مؤكدا انطلاق اجتماعات جنيف للتسوية الليبية، يوم 17 سبتمبر الجاري.

وأوضح “الحليق” في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية، أن لقاء المغرب مشترك بين البرلمان وبين مجلس الدولة الاستشاري، لتحديد المناصب السيادية، والتي سيتم تحديدها بدون أسماء، وهذا أحد الاتفاقيات.